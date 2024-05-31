У Голосіївському районі столиці відновили електропостачання

Усі споживачі Голосіївського району столиці, які були відключені від електропостачання зранку внаслідок ракетної атаки на Київ, - вже із світлом.

Про це повідомили в КМВА.

Зазначається, що аварійні бригади завершили ремонтні роботи і підключили останні приватні будинки, які були знеструмлені.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що у Києві у Голосіївському районі уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію.

Економічна правда