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У Голосіївському районі столиці відновили електропостачання

П'ятниця, 31 травня 2024, 20:57 - Олексій Павлиш

Усі споживачі Голосіївського району столиці, які були відключені від електропостачання зранку внаслідок ракетної атаки на Київ, - вже із світлом.

Про це повідомили в КМВА.

Зазначається, що аварійні бригади завершили ремонтні роботи і підключили останні приватні будинки, які були знеструмлені.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що у Києві у Голосіївському районі уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію.

Економічна правда

Київ електроенергія
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