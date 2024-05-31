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Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20 мільйонів – НБУ

П'ятниця, 31 травня 2024, 20:15 - Олексій Павлиш

Станом на 1 травня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 35,5% - це на 0,5 в. п. нижче показника станом на 1 квітня 2024 року.

Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.

У НБУ нагадали, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

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Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за 2023 рік скоротилась на 0,8% та становила 37,4% на 1 січня.

Економічна правда

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кредити банки НБУ
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