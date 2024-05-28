"Укрнафта" запустила нову свердловину на Заході України

ПАТ "Укрнафта" запустила чергову високодебітну свердловину на Заході України. Дебіт - 54 тонни нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Роботи з буріння виконував партнер, обраний через конкурс на Prozorro - ТОВ "Навігатор-Комплект". Це перша з трьох свердловин, які зводитиме цей підрядник", - йдеться в повідомленні.

В "Укрнафті" зазначили, що об'єкт планувався, як розвідувальна свердловина з метою розкриття покладів стрийських відкладів на глибині більше 1,2 кілометрів.

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У пресслужбі додали, що одразу після завершення буріння було застосовано кислотний гідророзрив (КГРП), як технологію вторинного розкриття пласта. Дослідження та практичний досвід роботи на цьому конкретному родовищі показали, що така операція забезпечує підвищення видобутку.

"Результат більш ніж вдвічі перевищив прогнозний: дебіт свердловини складає 54 тонни на добу замість 22,6 тонн на добу. Таким чином, "Укрнафта" отримала високодебітну свердловину та, що навіть більш важливо, технологію збільшення видобутку на конкретному родовищі", - написав у facebook Сергій Корецький, директор ПАТ "Укрнафта".

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"Укрнафта" долучилася до першого збору платформи UNITED24 на наземні роботизовані комплекси. Вклад компанії склав 50 мільйонів гривень.

Економічна правда