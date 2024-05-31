ІТ-коаліція в межах "Рамштайну" зібрала 58 мільйонів євро для України 

В рамках ІТ-коаліції під керівництвом Естонії та Люксембург вже зібрано понад 58 млн євро фінансових та матеріальних внесків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що цього тижня в Таллінні відбулося засідання керівної групи ІТ-коаліції, де учасники ініціативи та спостерігачі підбили підсумки перших поставок обладнання Україні.

Також про намір найближчим часом приєднатися до ІТ-коаліції під час засідання оголосила Іспанія. Крім того, країни-члени ініціативи підтвердили нові внески у розмірі 22 млн євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії.

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"На початку травня перші ноутбуки, монітори та інші комунікаційні пристрої прибули в Україну. Естонія додатково робить внесок у розмірі 2 млн євро. Цей внесок буде використаний для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних.", – заявила заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.

Загалом в межах ініціативи вже зібрано понад 58 млн євро фінансових та матеріальних внесків. До ІТ-коаліції наразі входить 12 країн, які працюють над наданням підтримки Міноборони та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Нагадаємо:

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Данія виділяє 91 млн крон (13,3 млн доларів) на проєкти для підтримки кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України.