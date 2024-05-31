Всі розділи
Укр / Рус

В Міненерго назвали новий "нічний тариф" на електроенергію для населення

П'ятниця, 31 травня 2024, 18:58 - Віктор Волокіта

"Нічний тариф" на електроенергію для населення з 1 червня складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Про це повідомили в Міненерго. 

Це означає, що для нічного часу, як і раніше, застосовуватиметься коефіцієнт 0,5. Тобто вся спожита вночі електроенергія коштуватиме вдвічі менше, ніж удень.

Цей тариф буде діяти при встановленому відповідному двозонному лічильнику.

Реклама:

Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. 

Економічна правда

Реклама:

електроенергія населення тариф
Реклама:
Матеріали за темою
Після підвищення тарифів Укренерго знову прогнозує повернення до відключень 31 травня 2024, 18:37
Підвищення тарифів на електроенергію та мобілізаційні нововведення: що зміниться для українців з червня  31 травня 2024, 18:00
"Необхідний крок": Галущенко підтвердив і прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення 31 травня 2024, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті