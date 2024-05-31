В Міненерго назвали новий "нічний тариф" на електроенергію для населення
П'ятниця, 31 травня 2024, 18:58 -
"Нічний тариф" на електроенергію для населення з 1 червня складатиме 2,16 грн за кВт*год.
Про це повідомили в Міненерго.
Це означає, що для нічного часу, як і раніше, застосовуватиметься коефіцієнт 0,5. Тобто вся спожита вночі електроенергія коштуватиме вдвічі менше, ніж удень.
Цей тариф буде діяти при встановленому відповідному двозонному лічильнику.
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Нагадаємо:
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
Економічна правда
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