В Міненерго назвали новий "нічний тариф" на електроенергію для населення

"Нічний тариф" на електроенергію для населення з 1 червня складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Про це повідомили в Міненерго.

Це означає, що для нічного часу, як і раніше, застосовуватиметься коефіцієнт 0,5. Тобто вся спожита вночі електроенергія коштуватиме вдвічі менше, ніж удень.

Цей тариф буде діяти при встановленому відповідному двозонному лічильнику.

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Нагадаємо:

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Економічна правда

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