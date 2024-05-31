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Швейцарський банк Credit Suisse офіційно припинив існування: UBS завершив поглинання

П'ятниця, 31 травня 2024, 17:45 - Олексій Павлиш

Швейцарський UBS Group оголосив про завершення злиття поглинання свого колишнього конкурента Credit Suisse. Реєстрацію банку анульовано, і Credit Suisse припиняє існування як окрема юрособа.

Про це йдеться у заяві UBS Group.

"Сьогодні UBS Group AG оголошує про завершення злиття UBS AG та Credit Suisse AG. Завершенню злиття в очікувані терміни сприяла потужна підтримка з боку регуляторів по всьому світу.

Сьогодні Credit Suisse AG був виключений з Торгового реєстру кантону Цюріх і припинив своє існування як окрема юридична особа. UBS AG став правонаступником усіх прав та зобов'язань Credit Suisse AG, включно з усіма непогашеними борговими інструментами Credit Suisse AG", - заявили в UBS.

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Зазначається, що 7 червня UBS і Credit Suisse почнуть функціонувати як єдина проміжна холдингова компанія з реєстрацією у США.

Нагадаємо:

Швейцарська UBS Group завершила придбання колишнього конкурента Credit Suisse Group, закріпивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.

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Економічна правда

банки Credit Suisse Швейцарія
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