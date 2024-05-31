Знищення друкарні у Харкові: Фонд Говарда Баффета допоможе відновити "Фактор-Друк"

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Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук знищеній росіянами харківській друкарні "Фактор-Друк".

Про це він та віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили під час панелі у ході Книжкового арсеналу у п’ятницю.

Свириденко наголосила на тому, що уряд визначає книгодрук як сферу, яку ми "хочемо та будемо" підтримувати, проте лише цього недостатньо для повноцінного відновлення виробництва. Віцепрем’єрка додала, що міністерство надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

"Крім грантової підтримки на відновлення обладнання ми звернулися до Говарда Баффета, і він взяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення", – розповіла Свириденко.

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У своєму відеозверненні Баффет розповів, що вони розмовляли з Сергієм Політучим, засновником і президентом групи компаній "Фактор". Його фонд допоможе відновити друкарню, можливо, спершу у тимчасовому форматі, аби якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк підручників, аби діти у школах отримали їх вчасно напередодні навчального року.

"Вони можуть знищити книги, але не українську стійкість та відданість. І ми маємо відновити друкарню, і зробити це швидко. Ми з нетерпіння чекаємо на роботу з Сергієм та роботу у Харкові.", – заявив Баффет.

Говард Баффет – американський мільярдер і філантроп, середній син бізнесмена Воррена Баффета. З 30 років займається агросектором і входить до ради директорів Berkshire Hathaway. Він також є CEO благодійної організації Howard G. Buffett Foundation, яка займається питаннями продовольчої та громадської безпеки. Реклама:

Нагадуємо:

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема – у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.





