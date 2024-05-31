Фонд держмайна планує конкурси з оренди 104 тис га землі на кінець липня

Фонд державного майна в кінці червня виставить на аукціони з оренди перший пул земельних ділянок загальною площею 104 200 га, а їхнє проведення заплановане на кінець липня.

Про це розказав на конференції Grain Ukraine 2024 у п'ятницю голова фонду Віталій Коваль, передає LIGA.net.

Організаторами торгів стануть так звані державні оператори Land Bank – це декілька державних підприємств ФДМ без боргів, які потім планують перетворити у ТОВ зі 100%-ою власністю держави.

Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних

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Переможець торгів має бути кінцевим землекористувачем, тобто він не зможе потім передати землю в суборенду.

оваль розказав, що всі юридичні етапи для проведення конкурсів уже пройдено: Кабмін затвердив порядок перетворення унітарних держпідприємств в ТОВ, ухвалив зміни до постанов щодо ефективності використання земель та методики оцінки майна, а Верховна Рада проголосувала необхідні зміни до Бюджетного кодексу (передбачивши, що 90% орендної плати перераховуються до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів).

Як сподівається ФДМ, оренда землі принесе державі додатково майже 1,3 млрд грн. Зараз місцеві бюджети отримують 79 млн грн, будуть – 95 млн, а державний бюджет, який зараз не отримує взагалі нічого, поповниться на 1,23 млрд грн.

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Нагадаємо:

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі і майже половина з них наразі знаходиться в розпорядженні Фонду державного майна.

В розпорядженні ФДМ 386 тисяч гектар землі, з яких 98 тисяч знаходяться в окупації.