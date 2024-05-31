У квітні експорт IT-послуг зменшився на 3,5%

У квітні обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив 545 мільйонів доларів, що на 20 мільйонів доларів менше у порівнянні з березнем.

Про це повідомляє Львівський IT-кластер згідно з даними НБУ.

Загалом за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг складає 2,1 мільярда доларів, що на 78 мільйонів доларів менше ніж за аналогічний період у 2023 році.

"Ми бачимо, що техіндустрія, на жаль, у критичному стані. Обсяги експорту послуг зменшуються. Ми постійно наголошуємо: причиною цього є не вирішене питання бронювання ключових працівників індустрії. Львівський IT Кластер, як найбільше техоб’єднання України, наголошує на необхідності вдосконалення механізмів бронювання. Зокрема, впровадженні підходу з урахуванням економічного фактора", — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

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Загальна експортна виручка усіх послуг України у квітні цього року склала 1,4 мільярда доларів, що на 12 мільйонів або ж 1% більше порівняно з березнем.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року обсяг українського IT-експорту становив майже 1,58 млрд дол, що на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023 році.

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Економічна правда.