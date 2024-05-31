В Україні пошкоджено 1605 медзакладів, ще 211 зруйновано повністю - Ляшко

Наразі в Україні вже пошкоджено 1605 об’єктів медзакладів та ще 211 зруйновано повністю.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Цю інформацію він надав, повідомляючи про відкриття нової модульної клініки первинної медичної допомоги в одному із сіл Миколаївщини.

Амбулаторію встановили у межах партнерства Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я

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За інформацією Міністерства, розраховано, що у модульній клініці прийматимуть шість лікарів. Медзаклад обслуговуватиме близько 15 000 пацієнтів. "Пропускна здатність" — 35 пацієнтів на день та 175 — на тиждень.

Нова амбулаторія готова до роботи в умовах блекаутів, зокрема її обладнано генераторами для безперебійного електроживлення.

Модульні клініки — це проект ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні, який пропонує оперативне та довгострокове розв’язання гострої проблеми. У рамках проекту вже встановлено 17 модульних закладів на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині та Донеччині. Необхідну фінансову підтримку цьому проекту надав Гуманітарний фонд для України (UHF).

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Нагадаємо:

У травні у рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я та завдяки допомозі Уряду Німеччини у Чернігівській області встановлено дві модульні котельні у лікарнях.

Економічна правда