ВООЗ встановила у Чернігівській області дві котельні на дровах

У рамках масштабної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я та завдяки допомозі Уряду Німеччини у Чернігівській області встановлено дві модульні котельні у лікарнях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Йдеться про котельні у Бобровицькій опорній та Коропській центральній лікарні.

Згідно з повідомленням, модульна котельня Бобровицької опорної лікарні включає два котли, потужністю 1600 кВт.

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Коропська центральна лікарня має модульну котельню на два котли, потужністю 500 кВт.

Обидві котельні працюють на дровах, що робить їх цілком автономними на випадок повних блекаутів чи аварійних відключень світла.

Як зазначають в Міністерстві, котельні служать альтернативними системами опалення для всієї лікарні. Обидві лікарні обслуговують понад 54 тис. мешканців громад Чернігівщини.

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"В умовах постійних ракетних обстрілів та бомбардувань Росії активно працюємо, щоби наші лікарні були захищеними та могли безперебійно працювати за будь-яких умов", – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Економічна правда



