Найбільший в Європі виробник електроники побудує завод в Італії вартістю 5 мільярдів євро

STMicroelectronics, найбільший в Європі розробник і виробник напівпровідникових компонентів, побудує підприємство в Італії вартістю 5 млрд євро.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Завод побудують у Катанії (Сицилія) за підтримки влади Італії, яка профінансує проєкт на 2 млрд євро.

Підприємство вироблятиме 200-міліметрові пластини з карбіду кремнію для силових пристроїв і модулів. Крім того, на ньому здійснюватимуть тестування та пакування чипів.

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STMicro очікує, що нове підприємство почне виробництво у 2026 році і вийде на повну потужність до 2033 року.

З початку поточного року Акції STMicro знизилися на 16,5%.

Нагадаємо:

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Китай створив фонд розміром 344 млрд юанів або 47,49 мільярда доларів, щоб допомогти своїм виробникам напівпровідників.

Південна Корея готує пакет підтримки інвестицій та досліджень у галузі мікросхем на суму понад 10 трильйонів вон (7,30 млрд доларів).

Економічна правда.