У ПриватБанку розповіли про розширення підтримки експортерів 

ПриватБанк приймає заявки на спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Як повідомив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв, сьогодні у партнерстві з ЕКА ПриватБанк фінансує українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

Найближчим часом банк планує поширити дію програми і на клієнтів мікробізнесу.

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За умовами програми, ЕКА страхуватиме ризики банку за кредитами, наданими на фінансування виробництва експортних товарів відповідно до зовнішньоекономічних контрактів (які відповідають вимогам ЕКА в частині УКТ ЗЕД).

Максимальна сума такого кредиту на Позичальника може становити 10 мільйонів гривень, термін кредитування - до 1 року.

"Новація розширеної програми полягає в тому що, якщо сума фінансування не перевищує 5 млн грн заставою за кредитом виступає лише порука власника, для кредитів більше 5 млн грн - також і майнові права за експортним контрактом", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

У 2023 році ПриватБанк отримав рекордний прибуток до оподаткування у обсязі 72,8 млрд грн та за результатами року виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів.

Економічна правда