Ціна на нафту падає через те, що ФРС не поспішає знижувати ключові ставки
Ціни на нафту впали, оскільки коментарі представника Федеральної резервної системи США посилили очікування того, що ключові ставки залишатимуться високими довше, що буде перевірено пізніше, коли вийде звіт інфляції в США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ринок, який очікує рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку на вихідних, був обтяжений несподіваним зростанням запасів бензину в США.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3 центи, або на 0,04%, до 81,83 долара за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 10 центів, або на 0,13%, до 77,81 долара.
Президент ФРС Далласа Лорі Логан заявила, що вона як і раніше стурбована ризиками зростання інфляції, попри недавнє пом'якшення, попередивши, що центральний банк США повинен бути гнучким і тримати "всі варіанти на столі", оскільки він спостерігає за даними і визначає, як реагувати.
"Дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на якомусь конкретному шляху монетарної політики", - сказав Логан на заході в Ель-Пасо, штат Техас. "Я вважаю, що ще занадто рано думати про зниження ставок".
Ринки обережні напередодні публікації ключового показника інфляції в США, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG. Квітневий звіт про витрати на особисте споживання (PCE), бажаний індекс інфляції ФРС, повинен бути опублікований пізніше.
В останні тижні ринок нафти перебуває під тиском через перспективу того, що вартість запозичень в США залишатиметься вищою довше, що потенційно може зв'язати кошти й зашкодити споживанню сирої нафти.
Нагадаємо:
За словами чиновників, ОПЕК+ продовжує неформальні переговори, спрямовані на досягнення угоди про скорочення видобутку нафти.
Економічна правда.