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У двох областях фіксували масштабне технологічне порушення енергомереж

П'ятниця, 31 травня 2024, 10:52 - Артур Крижний

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення енергомереж, через що без електрики залишалася промисловість, споживачі та залізниця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу. Одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електропостачання залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх споживачів вже заживлено.

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Економічна правда.

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