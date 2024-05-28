Морський експорт нафти з РФ впав до двомісячного мінімуму напередодні зустрічі країн ОПЕК

Середній чотиритижневий експорт нафти з Росії впав, поставки сягнули двомісячного мінімуму напередодні зустрічі країн ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Збільшення потоків з тихоокеанських портів РФ було більш ніж компенсовано зниженням обсягів з Чорного моря і Арктики. Вантажопотік з балтійських портів Росії не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, але передбачається, що в цьому місяці він знизиться.

Росія пообіцяла компенсувати перевиробництво нафти порівняно з квітневим планом, в якому вона звинуватила "технічні моменти, пов'язані зі значним скороченням видобутку".

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Зменшення видобутку призведе до скорочення поставок за кордон. За перші 15 днів травня Росія переробляла 5,45 млн барелів нафти на добу, що на 4% вище квітневого рівня, після ремонту нафтопереробних заводів, які постраждали від ударів українських безпілотників.

Зниження обсягів постачання було ускладнене ще одним невеликим тижневим падінням цін, що призвело до зниження російських поставок до 10-тижневого мінімуму.

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Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.

Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.

З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

Три танкери з російською нафтою "Сокол" знаходяться в портах Індії, один прямує до них, що свідчить про відновлення торгівлі сортом "Сокол", попри санкції США.