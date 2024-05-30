Росіяни викрали понад 1700 тонн українського зерна

Росіяни за час великої війни викрали з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції та продовжують знищувати сільськогосподарську інфраструктуру.

Про це заявив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький під час на Українській зерновій конференції, передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За його словами, За час повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів

"Наразі РФ викрала з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції та продовжує знищувати сільськогосподарську інфраструктуру. Щоб відстежити викрадену агропродукцію та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів", - розповів Вербицький.

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Зазначається, що розслідування суттєво ускладнюється тим, що РФ приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій Росії.

Нагадаємо:

Створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

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