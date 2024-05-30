В Офісі генпрокурора анонсували відкриття дашборду з даними реєстру по справах проти бізнесу

Дашборд з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти бізнесу буде відкритий найближчим часом.

Про це під час форуму "Гроші для Перемоги" від Forbes Ukraine заявив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький.

"Щоб дашборд запрацював в Офісі генпрокурора у ЄРДР вже внесені зміни, є поставлені позначки і розробляється положення про ведення єдиного реєстру, де чітко буде зазначено, яка справа відноситься до бізнесу", - розповів Вербицький.

За його словами, наразі було виявлена 6471 справа, яка розслідується щодо бізнесу.

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"Зараз ці позначки розставляються в ЄРДР, а потім ця інформація буде перенесена у дашборд, який, я вважаю, найближчим часом запрацює", - додав заступник генпрокурора.

У подальшому всі охочі зможуть побачити скільки обшуків, проваджень, арештів було стосовно бізнесу, - зазначив він.

"Це буде відкритий дашборд, який зможе побачити все суспільство", - пообіцяв Вербицький.

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Нагадаємо:

23 січня президент Володимир Зеленський оголосив про рішення РНБО, яке передбачає мораторій на "маски-шоу", створення Ради з підтримки підприємництва і зміни до закону про БЕБ для "обмеження тиску на легальний бізнес".

Повідомлялось, що Міністерство цифрової трансформації працює над механізмом, який дозволить моніторити, скільки справ відкривається щодо підприємців, скільки проводиться обшуків, та отримувати іншу інформацію.

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Економічна правда