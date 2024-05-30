У "Дії" продали понад сто тисяч автівок за півроку 

З початку запуску, за перші півроку, у застосунку "Дія" продано понад 100 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС.

Згідно з повідомленням, комплекти нових номерів із серією DІ закріпили на понад 10,5 тисяч транспортних засобів.

"Ця онлайн-послуга популярна серед автовласників, адже дозволяє в будь-який час та в будь-якому місці продати в смартфоні свій автомобіль. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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А також свідоцтво про реєстрацію авто у продавця.

Усі транспортні засоби проходять автоматичну перевірку засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що якщо транспортний засіб викрадений, чи до прикладу арештований, або його власник в розшуку чи має обтяження, продаж буде відхилено.

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Псля успішної перевірки, договір надходить до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює номерні знаки із серією DI та друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Готовий пакет документів передається до ДП "Інфотех", яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до Укрпошти. Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів на зазначене відділення.

У пресслужбі нагадали, що у Дії можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Послуга доступна лише фізичним особам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Нагадаємо:

У "Дії" знову запрацювали послуги для водіїв – заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто.

Економічна правда