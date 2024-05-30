В Україні запрацювала програма компенсації фермерам за розмінування земель
В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель, яка пришвидшить очищення України.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона нагадала, що держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.
"Це важливий крок до створення повноцінного ринку послуг з розмінування та формування конкурентних, ринкових цін від операторів на очищення території України.
Адже попит формуватиме пропозицію, а відповідно, ми сподіваємось, здешевить процес і пришвидшить процес розмінування", - зазначила Юлія Свириденко.
Участь в програмі можуть взяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.
Такі аграрії вже сьогодні можуть заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування.
До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:
- копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;
- копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;
- копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.
Обов’язкові умови для участі у програмі:
- землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;
- факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;
- аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника – не громадянин держави-агресора;
- фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.
В разі, якщо всі необхідні документи надані, а умови – виконані, Центр вносить аграрія до переліку фермерів, яким пропонується надати компенсацію.
Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр.
Після цього їхні заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери в системі Prozorro.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для компенсації витрат за розмінування земель сільськогосподарського призначення.