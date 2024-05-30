Кредит з погашенням одним платежем: стали відомі деталі фінансової допомоги від США

Кабінет міністрів України погодив текст угоди між Україною та США щодо залучення фінансової допомоги до українського бюджету в межах пакета підтримки на понад 60 млрд доларів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 30 травня. Текст самої угоди є у розпорядженні ЕП.

Так, відповідно до тексту угоди, економічна допомога США перевищить 9,4 млрд доларів та виділятиметься за декількома програмами:

До 7,849 млрд доларів виділять з Фондів економічної підтримки (ESF), які спрямують до держбюджету України;

До 50 млн доларів виділять для запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки (перелік країн, які отримають ці кошти буде визначено пізніше).

Ці 7,899 млрд доларів передбачалися в ухваленому законі США "Про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік" (USSAA), який президент США Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року.

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Крім цього, США виділяють Україні до 1,575 млрд доларів із Фондів допомоги Європі, Євразії та Центральній Азії (AEECA).

Відповідно до угоди, кошти США надаватимуться на умовах безвідсоткової позики, яка не передбачатиме жодних коригувань на інфляцію. Українська влада зобов’язується повернути позику в обумовлені терміни.

Повернення залишку позики буде здійснюватися одним платежем у доларах через 40 років після 30 вересня 2025 року (тобто 30 вересня 2065 року).

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Водночас в угоді передбачена можливість списання частини наданого кредиту за рішенням президента США. Так, після 15 листопада 2024 року президент США може списати до 50% суми наданої позики. Після 1 січня 2026 року президент США може анулювати будь-яку суму погашення, яка залишилася. Будь-яке анулювання позики, яке зроблять США, буде безвідкличним та незворотним.

Нагадаємо, 23 квітня Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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