Через нічну атаку в одному з міст Хмельниччини частково відключене електропостачання
Четвер, 30 травня 2024, 10:00 -
Вночі 30 травня росіяни атакували дронами та ракетами Хмельницьку область. Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Голова обласної військової адміністрації повідомив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, вживаються заходи з відновлення електроенергії.
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