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Через нічну атаку в одному з міст Хмельниччини частково відключене електропостачання 

Четвер, 30 травня 2024, 10:00 - Анастасія Дячкіна

Вночі 30 травня росіяни атакували дронами та ракетами Хмельницьку область. Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. 

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Голова обласної військової адміністрації повідомив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, вживаються заходи з відновлення електроенергії.

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електроенергія енергетика
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