Бензинові авто в Україні залишаються найбільш популярними серед імпортованих легковиків
Четвер, 30 травня 2024, 09:25 -
У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових авто. Три чверті цього імпорту охопили авто з традиційними ДВЗ.
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".
"За даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння", – йдеться у повідомленні.
Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала такий вигляд:
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- бензинові – 52%;
- дизельні – 23%;
- електро – 18%;
- гібридні – 7%.
Нагадаємо:
За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала 1,1 млрд дол, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.
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