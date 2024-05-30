Всі розділи
Укр / Рус

Бензинові авто в Україні залишаються найбільш популярними серед імпортованих легковиків 

Четвер, 30 травня 2024, 09:25 - Анастасія Дячкіна

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових авто. Три чверті цього імпорту охопили авто з традиційними ДВЗ. 

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". 

"За даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння", – йдеться у повідомленні. 

Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала такий вигляд:

Реклама:
  • бензинові – 52%;
  • дизельні – 23%;
  • електро – 18%;
  • гібридні – 7%.

Нагадаємо: 

За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала 1,1 млрд дол, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто. 

авто імпорт
Реклама:
Матеріали за темою
Найбільше автотранспорт спецпризначення в Україну завозять з Німеччини  29 травня 2024, 11:15
У "Дії" знову можна замінити водійське посвідчення та перереєструвати авто 28 травня 2024, 10:52
"єЧерга": кордон перетнули мільйон вантажівок і автобусів  27 травня 2024, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті