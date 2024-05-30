Бензинові авто в Україні залишаються найбільш популярними серед імпортованих легковиків 

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових авто. Три чверті цього імпорту охопили авто з традиційними ДВЗ.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

"За даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння", – йдеться у повідомленні.

Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала такий вигляд:

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бензинові – 52%;

дизельні – 23%;

електро – 18%;

гібридні – 7%.

Нагадаємо:

За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала 1,1 млрд дол, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.