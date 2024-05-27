Кількість завезених в Україну автівок суттєво збільшилась 

За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис. легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"Для порівняння, за І квартал 2023 року в Україну було завезено 52 тис. автомобілів (на 67% менше, ніж у І кварталі 2024 року) із заявленою вартістю понад $705,8 млн (на 61% менше, ніж у І кварталі 2024 року) та до бюджету сплачено 7,4 млрд грн (на 49% менше, ніж у І кварталі 2024 року)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше машин завезли з Німеччини – 17,1 тис. авто, США – 14,5 тис. авто та Китаю – 9,1 тис. авто.

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До ТОП-5 увійшли автомобілі з Японії – 8,9 тис. авто та Південної Кореї – 4,4 тис. авто. Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автівки в Україну, закривають: Словаччина – 4,2 тис автомобілів, Франція – 4,1 тис. автомобілів, Мексика – 4 тис. автомобілів, Велика Британія - 3,7 тис. автомобілів та Чехія – 3,7 тис. автомобілів.

За вартісними обсягами найбільший імпорт авто завезено з США - на $ 211,2 млн (до держбюджету було сплачено 2 млрд грн), Німеччини - $168,7 млн (до держбюджету сплачено понад 2,1 млрд грн), Китаю - $138,2 млн (держбюджет отримав 182,3 млн грн).

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Економічна правда