Уряд ФРН націоналізує імпортера російського газу Uniper

Уряд Німеччини планує збільшити капітал компанії Uniper на 8 млрд євро в рамках історичної угоди про націоналізацію газового гіганта та запобігання колапсу енергетичного сектора країни.

Про це пише Bloomberg.

"У вівторок Uniper підтвердив, що перебуває на завершальних стадіях дискусій з урядом щодо пакету, який включатиме збільшення капіталу на 8 мільярдів євро. Берлін також викупить акції основного акціонера, фінської Fortum Oyj", - пише агентство.

Uniper, найбільший німецький покупець російського газу, перебуває в епіцентрі кризи, викликаної кроками Москви щодо скорочення енергетичних потоків у відповідь на санкції, пов’язані з війною.

"Уряд перебував під тиском, щоб вжити заходів, оскільки крах компанії міг вплинути на найбільшу економіку Європи, а також поставити під загрозу постачання палива.

Акції Uniper підскочили на 3%. Акції Fortum виросли на 9,5% до того, як торги були зупинені біржею", - додає Bloomberg.

Зазначається, що нова угода замінить план порятунку від липня, згідно з яким уряд отримає 30% акцій Uniper.

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Стрімке зростання цін на газ і обмеження Росією постачань до Європи вже спричинили серію фінансової допомоги та рятувальних позик. Але ці заходи дедалі менші в порівнянні з масштабами кризи, і існував ризик краху системних постачальників енергії без більшої підтримки з боку уряду.

Оскільки основний трубопровід з Росії до Німеччини перекрито, Uniper змушений шукати альтернативні поставки з спотового ринку, щоб обслуговувати своїх клієнтів, серед яких виробники та місцеві комунальні служби. Зростання цін призводить до того, що компанія отримує збитки на 100 мільйонів євро на день.

Уряд Німеччини також веде переговори про придбання принаймні двох інших компаній, що може стати скоординованим кроком.

Нагадаємо:

Німецький енергогігант Uniper підтвердив, що веде переговори з німецьким урядом щодо можливості передачі йому контрольного пакету акцій.

Економічна правда