Какао б'є нові рекорди: ціни перетнули межу в 11 тисяч доларів

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку досягли нового, історичного рекорду, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, попри глобальний дефіцит пропозиції та великі ціни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найактивніший контракт зріс на 5%, досягнувши історичного максимуму в 11 578 доларів за метричну тонну на початку торгів у п'ятницю.

Какао б'є нові рекорди, оскільки темпи переробки зберігаються Інфографіка Bloomberg

Дані, опубліковані в четвер після закриття ринку, свідчать, що подрібнене какао - перетворене на масло й порошок, що використовується в кондитерських виробах - зросло майже на 4% в Північній Америці протягом першого кварталу.

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Переробка в Європі впала лише на 2%, а в Азії - ще менше. Ці дані з'явилися на тлі того, що ф'ючерсні ціни на какао з початку 2024 року зросли більш ніж удвічі.

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Нагадаємо:

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Ф'ючерси на какао-боби підскочили до рекордних понад 10 тисяч доларів за тонну, продовжуючи історичне ралі, яке вже цього року призвело до подвоєння цін і може вплинути на вартість шоколаду.

Ціни на основні сільськогосподарські культури зростають, що підвищує ризик інфляції на продукти харчування, яка залишається неприємно високою в деяких регіонах світу.