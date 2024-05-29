Новини 29 травня: пакет допомоги від Швеції, тариф на електрику для населення зросте майже вдвічі

Про пакет допомоги від Швеції. Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 млрд шведських крон (близько 1,16 млрд євро).

Про тариф на електрику. Уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Про медичні робоплатформи для ЗСУ. У Генштабі прагнуть прискорити роботизацію української армії та замовляти більше наземних безпілотних платформ.

Про відключення світла. "Укренерго" заявило, що не прогнозує відключення електроенергії на четвер, 30 травня.

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Про гроші на закупівлю озброєння. Міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння.

Ексклюзив ЕП

Скільки коштує деревина для фортифікацій? Розповідаємо на прикладі закупівель на Харківщині

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ЕП дослідила 8 тис контрактів на закупівлю деревини. Виявляється, мережа приватних постачальників продавала її державі в декілька разів дорожче, ніж державні лісгоспи.