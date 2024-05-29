У США сподіваються, що Україна домовиться з приватними кредиторами по реструктуризації боргу

США сподіваються, що Україна до 1 вересня досягне домовленості з приватними кредиторами щодо реструктуризації боргу.

Про це під час брифінгу у Києві заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо.

"Я знаю, що вони (український уряд - ред.) ведуть ці переговори, і я вірю, що до 1 вересня вони мають досягти домовленості з приватними кредиторами. Ми сподіваємося, що вони її досягнуть.

Це одна з умов програми МВФ, і в інтересах усіх досягти цієї угоди", - сказав Адейємо.

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За його словами, найбільшою змінною з точки зору того, скільки грошей потенційно знадобиться Україні наступного року, є те, чи продовжиться війна.

"Наша мета - зробити все можливе, щоб спробувати закінчити цю війну якомога швидше, як шляхом надання Україні підтримки в найближчій перспективі, так і за умови, що вона зробить відповідні кроки", - додав він.

Заступник мністра також заявив, що Україна досягла успіху, повернувшись до можливості експорту сільськогосподарської продукції, що, за його словами, допоможе Україні бути більш самодостатньою.



"Я можу сказати, що завдяки діям українського уряду Україна здатна задовольнити свої потреби в майбутньому, не лише у випадку боротьби з Росією і закінчення цієї війни, але й у випадку побудови сталої економіки на майбутнє", - резюмував Адейємо.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що Україна готова надіслати власникам міжнародних облігацій план реструктуризації боргу у 20 мільярдів євро на початку травня.

Група іноземних власників облігацій, включаючи BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб поновити виплати відсотків по боргу вже наступного року.

Економічна правда