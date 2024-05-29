Британський HSBC завершив продаж російського підрозділу

Британський фінансовий конгломерат HSBC після дворічних переговорів передав право власності на свій російський підрозділ місцевому "Експобанку" за нерозкриту суму.

Про це пише Reuters.

"Вихід HSBC з Росії був на порядку денному з лютого, коли Путін дав дозвіл на продаж активів приватному "Експобанку".

"Експобанк" заявив, що успішно завершив угоду. Пізніше HSBC підтвердив, що передав право власності на бізнес російському бізнесу", - зазначає агентство.

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HSBC ще у червні 2022 року оголосив про те, що погодився продати 100% акцій свого підрозділу, ТОВ "ЕйчЕс-Бі-Сі Банк (РР)", "Експобанку".

Указ РФ 2022 року забороняє інвесторам з так званих "недружніх" країн - тих, які наклали санкції на Росію через її дії в Україні - продавати акції ключових енергетичних проєктів і банків без прямого дозволу Путіна, нагадує Reuters.

У заяві "Експобанку" йдеться про те, що підрозділ продовжить роботу, але під новою назвою (під якою саме - поки невідомо).

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Раніше HSBC повідомляв Reuters, що дохід російського підрозділу становив близько 15 мільйонів доларів, тоді як дохід групи перевищував 50 мільярдів доларів.

Сполучені Штати запровадили санкції проти "Експобанку" в рамках широкомасштабних обмежень, спрямованих на придушення енергетичного та фінансового секторів Кремля.

Нагадаємо:

Влітку 2022 року британський фінансовий конгломерат HSBC погодився продати свій російський бізнес місцевому Експобанку.

Перед цим повідомлялось, що британський фінансовий конгломерат HSBC Holdings Plc веде переговори про продаж свого російського підрозділу місцевому Експобанку.

Економічна правда