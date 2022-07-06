Найбільший банк Британії HSBC може продати російський підрозділ місцевому банку – ЗМІ

Британський фінансовий конгломерат HSBC Holdings Plc веде переговори про продаж свого російського підрозділу місцевому Експобанку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, які говорили на умовах анонімності, переговори про угоду знаходяться на просунутій стадії.

При цьому, остаточної домовленості наразі не досягнуто.

Прес-секретарі HSBC і Експобанку відмовилися від коментарів.

"Угода ознаменувала б ще один вихід із РФ міжнародного кредитора після вторгнення Росії в Україну.

Societe Generale SA погодилася продати свій підрозділ ПАТ "Росбанк" інвестиційній компанії найбагатшої людини Росії Володимира Потаніна, отримавши від угоди приблизно 3 мільярди євро. Компанії з Уолл-стріт, включаючи Goldman Sachs Group Inc. і JPMorgan Chase & Co., заявили в березні, що згортають там діяльність", - нагадує агентство.

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Банк HSBC, що базується в Лондоні, припинив роздрібні банківські послуги в Росії кілька років тому і тепер обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року, коли в ньому працювало 249 осіб.

У квітні HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.

Експобанк, який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та охоплює корпоративні та роздрібні банківські послуги та інші фінансові сегменти. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.

Економічна правда