Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 10%: У Нафтогазі назвали причини
За 5 місяців 2024-го Група Нафтогаз на 10% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Згідно з даними АТ "Укртрансгаз" – оператора ПСГ України, що є частиною Групи Нафтогаз, цього року Нафтогаз накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.
"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Він також додав, що цей результат можливий завдяки впровадженню сучасних технологій, які дозволяють точніше та правильніше визначити місце для облаштування свердловин, пришвидшити процес буріння та зменшити аварійність.
Нагадаємо:
Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 газових свердловин.
Економічна правда