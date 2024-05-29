Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 10%: У Нафтогазі назвали причини

За 5 місяців 2024-го Група Нафтогаз на 10% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з даними АТ "Укртрансгаз" – оператора ПСГ України, що є частиною Групи Нафтогаз, цього року Нафтогаз накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.

"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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Він також додав, що цей результат можливий завдяки впровадженню сучасних технологій, які дозволяють точніше та правильніше визначити місце для облаштування свердловин, пришвидшити процес буріння та зменшити аварійність.

Нагадаємо:

Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 газових свердловин.

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Економічна правда