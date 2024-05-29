Цьогоріч Держаудитслужба виявила порушень на закупівлях на майже 23 мільярда
Фахівці Державної аудиторської служби України упродовж січня – квітня 2024 року завершили моніторинг понад 3,9 тис. закупівель, яким охоплено майже 44 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.
За результатами моніторингу понад 2,2 тис. закупівель встановлено порушень законодавства за процедурами тендерів на загальну суму понад 22,7 млрд грн (очікувана вартість закупівлі або вартість договору).
Також, за даними пресслужби, було попереджено укладання договорів або здійснення витрат коштів, проведених із порушенням законодавства, на загальну суму понад 7,6 млрд грн.
Зокрема, шляхом відміни торгів – на суму 1,6 млрд грн, розірвання договорів – близько 6 млрд гривень.
Нагадаємо:
Фахівці Державної аудиторської служби у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків виявили схему виведення з АБ "Банк січ" цієї 119 млн гривень.
Економічна правда