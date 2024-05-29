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Укрнафта збільшила видобуток нафти на свердловині в 25 разів після гідророзриву пласта

Середа, 29 травня 2024, 16:20 - Віктор Волокіта

Укрнафта збільшила добовий дебіт свердловини в 25 разів після проведення гідророзриву пласта. 

Про це розповів гендиректор Укрнафти Сергій Корецький.

"Зараз це найпродуктивніша свердловина компанії - 103 тонни на добу в нафтовому еквіваленті", - повідомив Корецький. 

За його словами, у травні 2024 року в свердловині на Північному Сході України було проведено гідравлічний розрив пласта (ГРП).

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"В процесі ГРП було закачано 210 кубометрів рідини та 54 тонни пропанту. За результатами свердловина, яка на штангово-глибинному насосі, "качалці", давала 4,1 тонни на добу, почала фонтанувати.

Дебіт - 73 тонни нафти та 35 тисяч кубометрів газу на добу", - проінформував гендиректор Укрнафти.

Він також додав, що загалом чотири класичні гелево-пропантні ГРП на інших свердловинах лише за перші 2 тижні роботи дали додатковий накопичений видобуток у 300 тонн нафти.

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Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" запустила чергову високодебітну свердловину на Заході України. Дебіт - 54 тонни нафти на добу.

Економічна правда

Укрнафта нафта
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