Литва виділила кошти на відновлення зруйнованих шкіл та садочків України

Уряд Литви схвалив постанову про виділення 5 млн євро на потреби освіти України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Литви.

Литовська допомога буде спрямована на відновлення та адаптацію зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні шляхом встановлення бомбосховищ та іншого обладнання для забезпечення безпеки.

Литовський внесок буде переведено на рахунок, відкритий в Національному банку України.

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Нагадаємо:

Канада в рамках Коаліції дронів влітку цього року розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів.