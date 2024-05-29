Литва виділила кошти на відновлення зруйнованих шкіл та садочків України
Середа, 29 травня 2024, 16:06 -
Уряд Литви схвалив постанову про виділення 5 млн євро на потреби освіти України.
Про це повідомляє пресслужба уряду Литви.
Литовська допомога буде спрямована на відновлення та адаптацію зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні шляхом встановлення бомбосховищ та іншого обладнання для забезпечення безпеки.
Литовський внесок буде переведено на рахунок, відкритий в Національному банку України.
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Нагадаємо:
Канада в рамках Коаліції дронів влітку цього року розпочне передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) SkyRanger, а Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів.
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