У Фонді держмайна розповіли про нову стратегію розвитку "Сумихімпрому": що передбачається 

Менеджмент ПАТ "Сумихімпром" розробив стратегію розвитку підприємства, спрямовану на беззбитковість у короткі терміни.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

За її інформацією, план передбачає поетапне введення в експлуатацію різних цехів та розширення номенклатури продукції.

"Завдяки цьому буде започатковано процес доданої вартості, де продукція одного підприємства ставатиме сировиною іншого. Прикладом є використання хімічних продуктів "Сумихімпром в сільському господарстві, будівництві, лакофарбовій та гумовій промисловості", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

"Сьогодні наша мета — запустити виробництво на підприємстві. Адже це не лише про економічну стабільність та соціальну безпеку регіону, а й про розвиток хімічної галузі України", — зауважив голова Фонду Віталій Коваль під час зустрічі з колективом компанії.

У пресслужбі також додали, що багато років "Сумихімпром" перебував під контролем компаній, пов'язаних з олігархами. Лише цього року ФДМУ вдалося повернути контроль над управлінням "Сумихімпромом".

Раніше "Сумихімпром" був під контролем бізнесмена Дмитра Фірташа.

Реклама:

Нагадаємо:

Фонд держмайна України готує для внесення до переліку об’єктів приватизації ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб.

Економічна правда