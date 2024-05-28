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Фонд держмайна готує до приватизації "Мотордеталь-Конотоп"

Вівторок, 28 травня 2024, 14:59 - Віктор Волокіта

Фонд держмайна України готує для внесення до переліку об’єктів приватизації ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб. 

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль. 

"Їхні клієнти – відомі свідомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT", - написав Коваль. 

"Мотордеталь-Конотоп" - один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.  

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Нагадаємо:

10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.

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Економічна правда
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