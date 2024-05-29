Світовий гігант у сфері консалтингу PwC став найбільшим клієнтом OpenAI

PwC, гігант у сфері управлінського консалтингу, став найбільшим клієнтом OpenAI. 100 000 співробітників компанії в США, Великій Британії та на Близькому Сході стануть користуватися ChatGPT на корпоративному рівні.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Водночас PwC стане першим партнером OpenAI, який продаватиме корпоративну версію ChatGPT іншим компаніям.

"PWC - перший партнер, на якого ми орієнтуємося в такий спосіб", - сказав керівник відділу партнерств OpenAI Річард Хасслахер. "PWC стає нашим найбільшим клієнтом, але також це наш перший партнер, який перепродаватиме ChatGPT enterprise... Це проникнення в галузеві вертикалі, а також надання широкого набору послуг, які так необхідні клієнтам в абсолютно новій категорії рішень".

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Минулого місяця OpenAI повідомила, що корпоративний рівень ChatGPT налічує близько 600 000 користувачів, що, за словами Хасслахера, охоплює 93 % усіх компаній зі списку Fortune 500.

100 000 співробітників PwC значно збільшують цю цифру. Якщо компанія поширить використання ChatGPT на інші підрозділи в усьому світі, це може призвести до збільшення кількості співробітників до 328 000 осіб.

Для PwC ця угода є свідченням того, як, на її думку, розвиватиметься її власний бізнес, а також наступною великою можливістю для зростання, що дає змогу вигравати нові угоди для її консалтингового бізнесу.

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Нагадаємо:

Компанія OpenAI підписала угоду, яка надасть їй доступ до контенту деяких найбільших новинних видань, що належать медіагрупі News Corp.

Reddit співпрацює з OpenAI, щоб перенести свій контент у популярний чат-бот ChatGPT, що призвело до зростання акцій платформи соціальних мереж на 12% у розширеній торгівлі.

Економічна правда.