У Нацбанку озвучили ще одну ідею фінансування України коштом російських активів

Як альтернатива позики під заставу доходів від російських активів, Україна може отримати "репараційну позику" від західних країн під гарантію росактивів, які будуть зараховані кредиторами, якщо Росії відмовиться виплатити репарації.

Таку ідею висловив глава НБУ Андрій Пишний.

"Під час круглого столу обговорювали ідею репараційної позики – довгострокової позики від партнерів України із забезпеченням у вигляді права вимоги України до Росії щодо виплати репарацій та під гарантії російських резервів, які можуть бути зараховані кредиторами проти зобов’язань України за позикою в разі відмови Росії виплатити репарації", - заявив він.

За його словами, такий механізм розглядається поряд з ідеєю позики під заставу доходів від російських активів.

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"Загалом він має певні переваги – гнучкий у реалізації, зрозумілий полісімейкерам та, на думку багатьох з них, менш ризиковий з юридичного погляду. Те, що зараз експертна спільнота та політики генерують різні ідеї щодо фінансового інжинірингу, які є креативними і з юридичної, і з фінансового погляду, є безперечно позитивною тенденцією", - додав Пишний.

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Нагадаємо:

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На території Росії недостатньо західних активів для пропорційної конфіскації у відповідь, але вона все одно має способи помститися Заходу, якщо той наважиться на стягнення її міжнародних резервів та інших державних активів.

Рада ЄС 21 травня схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

Економічна правда.