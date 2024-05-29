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У Рівненській області знеструмлювались споживачі через атаку БПЛА

Середа, 29 травня 2024, 12:43

Вночі 29 травня в Рівненській області російським БПЛА був атакований енергооб’єкт, знеструмлювались споживачі.

Про це повідомляє "Укренерго". 

Як йдеться в повідомленні, через  2 години енергоживлення було відновлене.

Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 28 травня, з 16:00 до 16:52, обмежувалась робота об’єктів ВДЕ.

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"Вчора, 28 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 15:00  приймала надлишки електроенергії з цієї країни", - розповіли в "Укренерго". 

Нагадаємо:

В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключення електроенергії не очікуються.

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Економічна правда

енергетика Укренерго Україна
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