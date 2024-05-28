Одеського депутата підозрюють у шахрайстві з нерухомістю на 10 мільйонів 

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Одеської міської ради та трьом учасникам організованої групи за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння комунальним майном та його легалізації.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальних громад.

До свого плану він залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

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Спільники підшукували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі.

"Після цього збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб", - йдеться в повідомленні.

Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та реалізували добросовісним набувачам.

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У такий спосіб учасники організованої групи заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси, спричинивши територіальні громаді понад 10 млн грн збитків.

У прокуратурі повідомили, що співорганізатору та двом виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Стосовно депутата-організатора вирішується питання про оголошення у розшук та надання судом дозволу на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Економічна правда