Німеччина передасть енергетикам нову допомогу: що отримає Україна 

У межах українсько-німецького енергетичного партнерства енергетики отримають три трансформатори та 16 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє Міненерго.

Як зазначається, за координації Міністерства передано нову партію допомоги. Це три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 000 кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки.

Частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, поповнився 4-ма вантажними автомобілями Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором автопарк АТ "Харківобленерго".

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"Ще дві автівки отримали енергетики АТ "Миколаївобленерго", одну – фахівці АТ "Тернопільобленерго". Ще 9 автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей, також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

В Міненерго додали, що інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.

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З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала українським енергетикам понад 1400 тонн обладнання і матеріалів для відновлення енергосистеми.

Економічна правда