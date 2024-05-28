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В OTP пояснили, чому не вдається продати банк у Росії

Вівторок, 28 травня 2024, 15:18 - Віктор Волокіта

Угорська OTP Group готова продати банк у Росії хоч сьогодні, якщо хтось знайде покупця, готового сплатити хоча б 50% від ринкової вартості. 

Про це заявив голова правління українського OTP Bank Володимир Мудрий в інтерв’ю Forbes.

Відповідаючи на питання, кому продати банк, він зазначив, що більшість інвесторів підсанкційні, а нові іноземні особливо туди не заходять. 

"У медіа траплялися неправдиві новини, що нібито було багато пропозицій, але ціна не влаштувала. Про це на зборах акціонерів не говорилося", - розповів банкір.

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За його словами, йшлося, що оцінщика обирає країна-агресор, тобто він уже оцінює "як треба". Необхідно ще заплатити додатковий податок до 20% вартості. 

"Та основний меседж – група готова продати банк і залишити ринок РФ.  Зараз європейські та американські регулятори вимагають від іноземних банків у РФ зменшувати свою діяльність, але OTP Bank ще з 2022 року це постійно робить. На 85% знизився корпоративний портфель, зараз нових кредитів юрособам банк не видає. Кількість відділень скоротилася на 39%", - зазначив Мудрий. 

Він також додав, що головна проблема для регуляторів ЄС і США – в рази зросли об’єми платежів через іноземні банки у РФ, адже російські банки під санкціями. 

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"Але OTP Bank взагалі не проводить платежі у доларах з Росії. У євро – тільки в межах ЄС та Великої Британії", - розповів Мудрий. 

Нагадаємо:

Голові російського банку, який витісняв гривню, повідомлено про підозру. 

Економічна правда

ОТП Банк банк Росія
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