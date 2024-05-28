Голові російського банку, який витісняв гривню, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора голові правління російського банку ТОВ "ЦМРБанк" повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, з 2014 по 2016 роки підозрюваний організував на території тимчасово окупованої АР Крим відкриття і діяльність більше 200 відділень банку.

"Очільник "ЦМРБанк" з 2016 по 2022 роки забезпечив можливість проведення розрахунків між фізичними і юридичними особами з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей з контрагентами в РФ.

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А з травня 2022 року по теперішній час він сприяє відкриттю та організації роботи структурних підрозділів ТОВ "ЦМРБанк" і КБ "МРБ Банк" на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, відкриття цих псевдоустанов здійснювалося на базі захоплених відділень українських банків.

"Таким чином підозрюваний сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у витісненні гривні та введенні "рубльової зони" для здійснення економічного тиску на населення", - додали в пресслужбі.

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Економічна правда