Суд дозволив націоналізувати завод в Конотопі, власником якого виявився російський сенатор

10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто 100% статуного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп"", - йдеться в повідомленні.

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Реклама:

Відомими покупцями продукції компанії є Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Виробнича потужність підприємства — 5 000 000 гільз циліндрів на рік.

Сергій Калашник - громадянин РФ, російський політичний діяч та підприємець, з 2011 року член партії "Єдіная Росія". З жовтня 2020 року обіймає посаду сенатора Ради Федерації федеральних зборів РФ.

Як політичний діяч Калашник у складі Ради Федерації РФ голосував за погодження законів РФ щодо ратифікації "договорів" про визнання так званих "ЛНР", "ДНР", а також після початку повномасштабного вторгнення голосував за погодження федеральних законів, що стосуються "легалізації" анексії територій України.

Реклама:

Також Калашник сприяв підготовці РФ до збройної агресії проти України шляхом постачання з підконтрольного підприємства продукції, яка використовувалась для виготовлення військової техніки.

Перебуває під санкціями України, США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн.

Нагадуємо:

Історія підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" бере свій початок у 1943 році, коли була організована робота машинно-тракторної майстерні для дрібного ремонту автомобільної та сільськогосподарської техніки.

На сайті заводу йдеться, що він здатний виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів.

До структури "Мотордеталь-Конотоп" входять: чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи, допоміжні цехи.

За даними реєстрів, засновником підприємства є кіпрська Lepedan Investments Limited, кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Грузії Авігдор Ярдені.

2 серпня Міністерство юстиції зазначало, що планує довести, що насправді завод належить Калашнику.