Аналітики спрогнозували, який буде дефіцит електроенергії влітку

Якщо не буде нових пошкоджень, а температури будуть помірними, влітку дефіцит потужності у пікові години в Україні сягатиме не вище 1,3 ГВт.

Таку оцінку навела генеральний менеджер з організації консультативних послуг в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо літо буде не дуже спекотним, то дефіцит у пікові години може не перевищувати 1,3 ГВт. У години мінімальних навантажень або піку генерації з ВДЕ дефіцит може бути відсутній", - сказала Лапенко.

За її словами, за базового сценарію кількість дефіцитних годин у літній сезон не перевищуватиме 21%.

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Другий сценарій - це збільшення попиту на електрику внаслідок підвищення середньодобових температур за відсутності нових пошкоджень. За оцінкою DiXi Group, тоді дефіцит у пікові години споживання може перевищувати 2,5 ГВт, кількість дефіцитних годин становитиме 28%.

У третьому сценарії експерти DiXi Group врахували можливість повторних атак на енергосистему за збереження помірного температурного режиму. У такому випадку дефіцит у пікові години споживання становитиме близько 2,8 ГВт, кількість дефіцитних годин становитиме 35%.

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