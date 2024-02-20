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Норвегія цього року має намір експортувати рекордну кількість природного газу

Вівторок, 20 лютого 2024, 20:05 - Економічна правда

Норвегія, яка є найбільшим постачальником газу до Європи, може експортувати рекордну кількість газу у 2024 році. Це пов'язано з планами скоротити обсяги технічного обслуговування на своїх газодобувних підприємствах.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми можемо отримати більш високі обсяги, ніж торік. У 2023 році було багато технічного обслуговування, у 2024 році його буде менше", - сказав Хельге Хауган, старший віцепрезидент з газу та енергетики норвезького енергетичного гіганта Equinor ASA. 

Після початку війни в Україні й різкого скорочення постачання російського газу, роль Норвегії в забезпеченні енергетичної безпеки Європи значно зросла.

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Згідно з даними мережевого оператора Gassco AS, у 2023 році Норвегія експортувала до Європи близько 109 мільярдів кубометрів природного газу, пише агентство.

Економічна правда

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Норвегія газ
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