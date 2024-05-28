Всі розділи
Укр / Рус

Суд стягнув у дохід держави російський траулер вартістю мільярд гривень 

Вівторок, 28 травня 2024, 12:21 - Віктор Волокіта

Вищий антикорупційний суд задовольнив черговий позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская". 

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Вартість траулера, за даними Служби безпеки України, може складати близько 1 млрд. грн. Траулер знаходиться на контрольованій території України.

"Траулер опосередковано (через компанію) належав Олександру Верховському, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів російської федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області РФ. 

Реклама:

Як член ради федерації федеральних зборів рф, ВерховськийО.Г. у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України", - йдеться в повідомленні. 

Економічна правда

Реклама:
Мінюст війна
Реклама:
Матеріали за темою
Неплатників аліментів тепер зможуть мобілізувати – Мін'юст 19 квітня 2024, 16:50
Україна хоче конфіскувати майно виробника російських "Іскандерів" та "Кинджалів" 11 березня 2024, 17:25
"Мародерство" чи just business. За що держава хоче стягнути 2 мільярди з власників банку "Авангард" та ICU? 29 січня 2024, 07:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті