Суд стягнув у дохід держави російський траулер вартістю мільярд гривень
Вищий антикорупційний суд задовольнив черговий позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская".
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
Вартість траулера, за даними Служби безпеки України, може складати близько 1 млрд. грн. Траулер знаходиться на контрольованій території України.
"Траулер опосередковано (через компанію) належав Олександру Верховському, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів російської федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області РФ.
Як член ради федерації федеральних зборів рф, ВерховськийО.Г. у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України", - йдеться в повідомленні.
Економічна правда