Суд стягнув у дохід держави російський траулер вартістю мільярд гривень 

Вищий антикорупційний суд задовольнив черговий позов Міністерства юстиції про застосування санкції та стягнув у дохід держави великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская".

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Вартість траулера, за даними Служби безпеки України, може складати близько 1 млрд. грн. Траулер знаходиться на контрольованій території України.

"Траулер опосередковано (через компанію) належав Олександру Верховському, російському підприємцю, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів російської федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області РФ.

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Як член ради федерації федеральних зборів рф, ВерховськийО.Г. у 2014 році проголосував за введення збройних сил РФ на територію України. На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда

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