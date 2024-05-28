У Харківській та Донецькій областях вимикались повітряні лінії обленерго

Внаслідок ворожих обстрілів в Україні були знеструмлені споживачі у 7 областях.

Про це повідомляє Міненерго.

У Харківській області вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого відключились дві підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

У західних та східних регіонах з технологічних причин короткостроково відключались три високовольтні повітряні лінії. Лінії введено в роботу, організовано їх обхід для з’ясування причин відключень.

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У Донецькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмились три підстанції, до яких приєднані побутові споживачі та інфраструктура залізниці (збоїв в русі потягів не було). Повітряну лінію включено в роботу, всіх споживачів заживлено.

На Донеччині через ворожі обстріли було знеструмлено 5,5 тисячі абонентів у 18 населених пунктах. Енергетики заживили 5,2 тисячі абонентів у 19 населених пунктах. Залишаються без напруги 104 населених пункти, загалом – 50,1 тисячі абонентів.

У м. Херсон залишаються знеструмленими понад 3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

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Чернігівська область. Внаслідок бойових дій знеструмлено понад 1,8 тисячі точок обліку у 31 населеному пункті.

Нагадаємо:

23 травня у Донецькій області через обстріли зупинялася робота обладнання шахти, під землею залишалися понад 160 працівників.