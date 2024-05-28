Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 мільярда доларів 

Варшава до 2028 року збудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.

Про це в понеділок повідомило керівництво Міністерства національної оборони Польщі і ЗС країни, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

"Ми маємо захистити близько 700 кілометрів кордону, в тому числі 400 кілометрів з Білоруссю... Ми хочемо, щоб цей проєкт був реалізований негайно, він розпочнеться ще цього року", - заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Він додав, що Польща хоче завершити до 2028 року проєкт, вартість якого становить 10 мільярдів злотих (понад 2,5 млрд дол.).

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Віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що це найбільша оборонна програма такого типу від 1945 року. Він висловив сподівання, що програму підтримає весь польський політикум, різні інституції, локальна спільнота і жителі прикордонних регіонів.

Польський урядовець зауважив, що до реалізації програми, окрім Міноборони, буде задіяно МВС, а також Міністерство державних активів, Міністерство клімату та навколишнього середовища, Міністерство інфраструктури, Міністерство розвитку, а також інші організації та органи місцевого самоврядування. Провідну роль у міжурядовій групі з реалізації програми відіграватиме Міноборони. Натомість Міністерство внутрішніх справ та адміністрації відповідатиме за захист населення та питання, безпосередньо пов’язані з безпекою кордону.

Міністерство держактивів відповідатиме за координацію роботи ОПК, задіяного до реалізації програми, а Міністерство інфраструктури та навколишнього середовища займатиметься питаннями екологічних дозволів. Тим часом Міністерство інфраструктури відповідатиме за питання доріг та іншої транспортної інфраструктури в регіоні, де відбуватимуться роботи.

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Програма фінансуватиметься з польського бюджету і у значній мірі - з європейських коштів.

Нагадаємо:

Фінляндія, Норвегія, Польща та країни Балтії планують розробити "стіну з дронів", яка допоможе захистити їхні кордони з Росією після низки провокацій, починаючи від примусової міграції і закінчуючи спробами змінити кордони.

Економічна правда