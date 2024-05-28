У Північній Кореї заявили про невдалу спробу запуску супутника

Ракета-носій, яку Північна Корея вкотре намагалася вивести на орбіту, ймовірно, вибухнула в повітрі на першому етапі польоту.

Про це повідомило Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Національне управління аерокосмічних технологій КНДР.

Агентство зазначило, що 27 травня влада Північної Кореї повідомила Японію про планований запуск. США, Південна Корея та Японія розкритикували це рішення та заявили, що подібні маневри порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Пізніше південнокорейські військові заявили, що зафіксували падіння ракети в акваторії КНДР і заявили, що супутник імовірно вибухнув у повітрі.

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Запуск ракети відбувся, незважаючи на припущення, що поглиблення військової співпраці між Північчю та Росією могло допомогти Пхеньяну розвинути можливості запуску космічних ракет та інші військові програми, пише Yonhap.

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Нагадаємо:

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Багато російських фахівців вирушили до Північної Кореї, щоб допомогти у розробці її розвідувального супутника, який вона планувала вивести на орбіту.